Неймар о воссоединении с Месси и Суаресом: «Было бы интересно. Я счастлив в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов»

Неймар высказался о возможном воссоединении с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Неймар, Месси и Суарес вместе играли за «Барселону». Сейчас бразилец выступает за «Аль-Хилаль », а аргентинец и уругваец – за «Интер Майами ».

«Конечно, снова сыграть с Месси и Суаресом было бы невероятно. Они мои друзья. Мы до сих пор общаемся. Было бы интересно возродить это трио. Я счастлив в «Аль-Хилале», я счастлив в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов.

Когда стало известно, что я уйду из «ПСЖ», трансферное окно в Соединенных Штатах было закрыто, так что у меня не было возможности [перейти в МЛС]. Проект, который мне предложили [в Саудовской Аравии], был очень хорош не только для меня, но и для моей семьи, поэтому переход в Саудовскую Аравию был лучшим вариантом», – сказал Неймар .