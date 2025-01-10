За плевок в соперника лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей

Лучшего бомбардира Чемпионшипа дисквалифицировали за плевок.

21 декабря «Норвич» проиграл «Сандерленду » (1:2). По ходу игры форвард «Норвича » Борха Сайнс плюнул в защитника соперников Криса Мифема .

За такое поведение лучшего бомбардира Чемпионшипа (15 голов в 26 играх) дисквалифицировали на 6 матчей и оштрафовали на 12 000 фунтов.

Сайнс извинился за свой поступок.

«Плевки в соперника совершенно не в моем характере, и моя реакция была неприемлемой. Хочу извиниться перед Мифемом, командой и болельщиками», – сказал Сайнс.