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За плевок в соперника лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей

Лучшего бомбардира Чемпионшипа дисквалифицировали за плевок.

21 декабря «Норвич» проиграл «Сандерленду» (1:2). По ходу игры форвард «Норвича» Борха Сайнс плюнул в защитника соперников Криса Мифема.

За такое поведение лучшего бомбардира Чемпионшипа (15 голов в 26 играх) дисквалифицировали на 6 матчей и оштрафовали на 12 000 фунтов.

Сайнс извинился за свой поступок.

«Плевки в соперника совершенно не в моем характере, и моя реакция была неприемлемой. Хочу извиниться перед Мифемом, командой и болельщиками», – сказал Сайнс.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
дисквалификации
logoчемпионшип
logoБорха Сайнс
logoКрис Мифем
logoНорвич Сити
logoСандерленд
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