Кунья дисквалифицирован на два матча «Вулвс» и оштрафован на 80 000 фунтов за удар локтем в затылок и толчок в лицо сотрудника «Ипсвича» после матча АПЛ
Матеус Кунья дисквалифицирован на два матча.
Форвард «Вулверхэмптона» ударил локтем в затылок сотрудника службы безопасности «Ипсвича» после матча в рамках АПЛ (1:2). В ходе завязавшейся потасовки бразилец сорвал с него очки, а после оттолкнул рукой в лицо.
Футбольная ассоциация Англии вынесла наказание Кунье в виде дисквалификации на два матча и штрафа в размере 80 000 фунтов.
Игрок пропустит матч АПЛ против «Ноттингем Форест», а также игру третьего раунда Кубка Англии против «Бристоль Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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