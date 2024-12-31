Кунья дисквалифицирован на два матча «Вулвс» и оштрафован на 80 000 фунтов за удар локтем в затылок и толчок в лицо сотрудника «Ипсвича» после матча АПЛ

Матеус Кунья дисквалифицирован на два матча.

Форвард «Вулверхэмптона » ударил локтем в затылок сотрудника службы безопасности «Ипсвича » после матча в рамках АПЛ (1:2). В ходе завязавшейся потасовки бразилец сорвал с него очки, а после оттолкнул рукой в лицо .

Футбольная ассоциация Англии вынесла наказание Кунье в виде дисквалификации на два матча и штрафа в размере 80 000 фунтов.

Игрок пропустит матч АПЛ против «Ноттингем Форест», а также игру третьего раунда Кубка Англии против «Бристоль Сити».