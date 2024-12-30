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  • Тренер ПАОК Луческу дисквалифицирован на 4 месяца за попытку вступить в стычку с фанатами АЕК. Клуб Чалова и Оздоева обжалует наказание
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Тренер ПАОК Луческу дисквалифицирован на 4 месяца за попытку вступить в стычку с фанатами АЕК. Клуб Чалова и Оздоева обжалует наказание

Главного тренера ПАОК дисквалифицировали на 4 месяца.

Такое решение вынес дисциплинарный комитет Греческой федерации футбола.

Этот вердикт связан с инцидентом, который произошел после матча АЕК – ПАОК в 1/4 финала Кубка Греции (1:0). Спустя неделю после игры в сети появилось видео с камер наблюдения: трое болельщиков хозяев подошли к автобусу гостей и стали провоцировать представителей соперника, показывая футболку своей команды образца шестилетней давности. Тогда АЕК стал чемпионом страны, опередив ПАОК на 6 баллов. В клубе из Салоников называли титул «украденным».

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу и члены его штаба вышли из автобуса и попытались вступить в стычку с фанатами соперника. На парковке возникла суматоха, в ситуацию вмешались сотрудники полиции.

Помимо Луческу, на 4 месяцы также были дисквалифицированы его помощники Пантелис Константинидис, Георгиос Цанакис, Георгиос Теодоридис и Афанасиос Капулас. Каждый из них был оштрафован на 15 тысяч евро, ПАОК должен выплатить 30 000 евро.

В клубе прокомментировали эту ситуацию.

«Дисциплинарный комитет, став образцом персональных нападок, пытается уничтожить ПАОК, отстраняя главного тренера от участия в матчах почти до конца сезона.

Это наказание даже близко не сопоставимо с наказаниями [наших соперников] за ласки гениталий арбитров, избиение полицейских или демонстрацию гениталий на трибунах.

Решение судей Первой инстанции является результатом политики, которая хочет обвинить «надоедливого» Луческу во всех страданиях греческого футбола. Тот факт, что в наказании указано имя физиотерапевта Афанасиоса Капуласа, который находился в раздевалке во время инцидента, доказывает, что судьи даже не рассматривали видео, а только жалобу АЕК, которая полна выдумок.

Само собой разумеется, что мы ждем исправления этого решения Апелляционным комитетом», – говорится в заявлении ПАОК.

Напомним, за клуб выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ПАОК
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