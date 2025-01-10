«Спартак» не расторг соглашение с Виллианом Жозе – это один из возможных вариантов (Metaratings)

«Спартак» не расторг соглашение с Виллианом Жозе.

Ранее о том, что нападающий стал свободным агентом и подпишет соглашение с бразильской «Баией», сообщил журналист Эмерсон Жуниор.

По данным Metaratings.ru, сейчас в клубе нет окончательной договоренности со стороной игрока по его будущему, но расторжение контракта – один из возможных вариантов. Сам форвард готов продолжить карьеру в Бразилии.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Бетиса» за 2 млн евро. В составе красно-белых бразилец провел 13 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол в Фонбет Кубке России. Полная статистика 33-летнего игрока доступна здесь .