«Спартак» и Виллиан Жозе расторгли контракт. Форвард перейдет в «Баию» бесплатно (Эмерсон Жуниор)
Виллиан Жозе уйдет из «Спартака» бесплатно.
Ранее стало известно, что 33-летний форвард близок к переходу в «Баию», с которой подпишет контракт на 3 года.
По информации инсайдера Эмерсона Жуниора, Жозе расторг контракт со «Спартаком». Переход в «Баию», если он состоится, будет бесплатным.
У нападающего уже есть договоренность с бразильским клубом, он пройдет медосмотр в Сан-Паулу.
Виллиан, перейдя прошлым летом из «Бетиса», провел за московский клуб 13 матчей и забил 1 гол – в Фонбет Кубке России. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал Bara Bahêa
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