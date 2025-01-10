«Спартак» и Виллиан Жозе расторгли контракт. Форвард перейдет в «Баию» бесплатно (Эмерсон Жуниор)

Виллиан Жозе уйдет из «Спартака» бесплатно.

Ранее стало известно , что 33-летний форвард близок к переходу в «Баию», с которой подпишет контракт на 3 года.

По информации инсайдера Эмерсона Жуниора, Жозе расторг контракт со «Спартаком ». Переход в «Баию», если он состоится, будет бесплатным.

У нападающего уже есть договоренность с бразильским клубом, он пройдет медосмотр в Сан-Паулу.

Виллиан, перейдя прошлым летом из «Бетиса», провел за московский клуб 13 матчей и забил 1 гол – в Фонбет Кубке России. Его статистика – здесь .