Виллиан Жозе близок к переходу из «Спартака» в «Баию». Контракт форварда – на три года (UOL)

Виллиан Жозе близок к переходу в «Баию» из «Спартака».

Бразильский клуб завершает подписание контракта с 33-летним нападающим «Спартака », сообщает UOL.

«Баия » и красно-белые согласовали основные условия сделки, и сейчас стороны дорабатывают последние детали. Контракт Виллиана Жозе с новой командой будет рассчитан на три сезона.

«Флуминенсе » также проявляет интерес к игроку и даже сделал официальное предложение, но «Баия» опередила конкурентов и находится на финальной стадии переговоров с футболистом.

Виллиан, перейдя прошлым летом из «Бетиса», провел за московский клуб 13 матчей и забил 1 гол – в Фонбет Кубке России. Его статистика – здесь .