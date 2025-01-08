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Виллиан Жозе близок к переходу из «Спартака» в «Баию». Контракт форварда – на три года (UOL)

Виллиан Жозе близок к переходу в «Баию» из «Спартака».

Бразильский клуб завершает подписание контракта с 33-летним нападающим «Спартака», сообщает UOL.

«Баия» и красно-белые согласовали основные условия сделки, и сейчас стороны дорабатывают последние детали. Контракт Виллиана Жозе с новой командой будет рассчитан на три сезона.

«Флуминенсе» также проявляет интерес к игроку и даже сделал официальное предложение, но «Баия» опередила конкурентов и находится на финальной стадии переговоров с футболистом.

Виллиан, перейдя прошлым летом из «Бетиса», провел за московский клуб 13 матчей и забил 1 гол – в Фонбет Кубке России. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: UOL
logoСпартак
logoвысшая лига Бразилия
logoВиллиан Жозе
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoБаия
logoФлуминенсе
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