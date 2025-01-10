Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
В Ла Лиге пройдут матчи 19-го тура.
В субботу «Жирона» в гостях сыграет с «Алавесом».
В воскресенье «Атлетико» примет «Осасуну».
В понедельник «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится с «Вильярреалом».
Чемпионат Испании
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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