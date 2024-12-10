Губернатор Самарской области выложил рэп собственного сочинения. Фанаты видят отсылки на ситуацию с «Крыльями»😳
Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев продолжает удивлять футбольных фанатов.
Федорищев активно высказывается в отношении коррупции в РПЛ, заявляет, что самарский клуб «Крылья Советов» неэффективно расходует бюджет. А недавно губернатор поздравил тольяттинский «Акрон» с победой на «Зенитом», чем вызвал удивление болельщиков и футболистов «Крыльев».
Теперь Вячеслав Андреевич решил взять музыкальную паузу и выложил в телеграм канал свой рэп, записанный еще в 2013 году. Название композиции «Будто падаем» болельщики «Крыльев» сочли злободневным.
А как вы оцените эти строки Федорищева?
«Что бы ты делал по-другому, если б 5 минут осталось?
Ты здесь на мгновение и я молю провидение,
Чтоб заставляло каждую секунду жить сердцебиение.
Будто падаем – и вот оно, твоё вознаграждение,
Жить одним моментом, завтра не наступит, к сожалению.
Высекая из каждой секунды жизни новое начало
Только тогда ощущаешь – вот оно, вновь застучало!».
Полный трек целиком: