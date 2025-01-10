«МЮ» сыграет с «Арсеналом» особенным мячом, выпущенным в честь побед мужской и женской команд «Юнайтед» в Кубке Англии-2023/24. Артета критиковал мячи в Кубке лиги после поражения от «Ньюкасла»

«МЮ» сыграет с «Арсеналом» в Кубке Англии специальным мячом.

Команды встретятся в рамках 3-го раунда турнира. Матч состоится 12 января, начало – в 18:00 по московскому времени.

Поставщик мячей для Кубка Англии, компания Mitre, выпустила специальный мяч в честь побед мужской и женской команд «Манчестер Юнайтед» в Кубке на «Уэмбли» в сезоне-2023/24. Обе команды «Юнайтед» будут использовать этот мяч в турнире до тех пор, пока не вылетят или не выйдут в финал.

Новый мяч отличается от стандартного, который будет использоваться в остальных матчах Кубка. Футбольная ассоциация надеется, что матч «Юнайтед» с «Арсеналом» пройдет без каких-либо спорных ситуаций, связанных с мячами, особенно после критики в адрес Английской футбольной лиги (EFL).

Ранее главный тренер «Арсенала » Микель Артета после первого матча полуфинала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (0:2) раскритиковал мячи : «Сильно отличаются от АПЛ : сцепление другое, быстро летят – «Арсенал» нанес много ударов выше перекладины».

EFL о жалобах Артеты на мяч в Кубке лиги: «Не получали подобных комментариев ни в одном из предыдущих 88 матчей. Этот мяч успешно использовался в Серии А и Ла Лиге»