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EFL о жалобах Артеты на мяч в Кубке лиги: «Не получали подобных комментариев ни в одном из предыдущих 88 матчей. Этот мяч успешно использовался в Серии А и Ла Лиге»

В Англии прокомментировали жалобы Микеля Артеты на мяч.

После поражения от «Ньюкасла» в полуфинале Кубка лиги (0:2) главный тренер «Арсенала» заявил, что его команде было непривычно играть мячами от Puma: «Они сильно отличаются от АПЛ: сцепление другое, быстро летят».

Представитель Английской футбольной лиги (EFL) прокомментировал высказывание испанского специалиста. 

«Как и положено в профессиональном футболе, мяч Puma, используемый в Кубке лиги в этом сезоне и в соревнованиях EFL с сезона-2021/22, проходит испытания в соответствии с Программой ФИФА по обеспечению качества футбольных мячей и соответствует стандарту FIFA Quality Pro.

Помимо Кубка лиги, этот же мяч успешно использовался в других крупных европейских лигах, включая Серию А и Ла Лигу, а также в трех дивизионах EFL. Все клубы играют одним и тем же мячом, и мы больше не получали комментариев подобного рода ни в одном из предыдущих 88 матчей Кубка лиги, которые состоялись в этом сезоне», – заявил представитель организации. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
logoКубок английской лиги
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoНьюкасл
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