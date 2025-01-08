EFL о жалобах Артеты на мяч в Кубке лиги: «Не получали подобных комментариев ни в одном из предыдущих 88 матчей. Этот мяч успешно использовался в Серии А и Ла Лиге»
После поражения от «Ньюкасла» в полуфинале Кубка лиги (0:2) главный тренер «Арсенала» заявил, что его команде было непривычно играть мячами от Puma: «Они сильно отличаются от АПЛ: сцепление другое, быстро летят».
Представитель Английской футбольной лиги (EFL) прокомментировал высказывание испанского специалиста.
«Как и положено в профессиональном футболе, мяч Puma, используемый в Кубке лиги в этом сезоне и в соревнованиях EFL с сезона-2021/22, проходит испытания в соответствии с Программой ФИФА по обеспечению качества футбольных мячей и соответствует стандарту FIFA Quality Pro.
Помимо Кубка лиги, этот же мяч успешно использовался в других крупных европейских лигах, включая Серию А и Ла Лигу, а также в трех дивизионах EFL. Все клубы играют одним и тем же мячом, и мы больше не получали комментариев подобного рода ни в одном из предыдущих 88 матчей Кубка лиги, которые состоялись в этом сезоне», – заявил представитель организации.
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