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Кузяев травмировал голеностоп в матче с «Марселем». Хавбек «Гавра» завтра пройдет медобследование

Далер Кузяев получил травму голеностопа в матче с «Марселем».

В воскресенье «Гавр» уступил со счетом 1:5 в выездном матче 16-го тура Лиги 1. Российский полузащитник покинул поле на 53-й минуте матча. 

– Насколько Далер сейчас доволен своим положением в «Гавре»?

– У него все нормально. Рабочая ситуация. Работает парень, не останавливается. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счет.

Уверенно и достойно выглядел. Единственное – получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прерывал опасную атаку «Марселя».

Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.

– Ближайший тур пропустит?

– Пока неизвестно. Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже все станет понятно, – сказал отец игрока Адьям Кузяев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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Адьям Кузяев
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