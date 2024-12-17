«МЮ» и Диалло почти договорились о новом контракте, остались детали. Объявить хотят до конца 2024-го
«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Амада Диалло.
ESPN сообщает, что манкунианцы намерены сделать объявление о новом соглашении до конца 2024 года.
У клуба есть опция продления договора на год, однако стороны обсуждают подписание долгосрочного контракта на протяжении нескольких недель. Подчеркивается, что они добились существенного прогресса, остается уладить последние детали.
В этом сезоне Диалло провел 14 матчей в АПЛ и сделал 6 голевых передач. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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