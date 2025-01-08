Диалло продлит контракт с «МЮ» на этой неделе. Вингеру повысят зарплату

Амад Диалло продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

22-летний вингер подпишет новое долгосрочное соглашение на этой неделе, сообщает Фабрицио Романо. Сделка согласована и одобрена обеими сторонами.

Отмечается, что игроку повысят зарплату, он останется ключевой частью проекта.

В текущем сезоне АПЛ Диалло провел 18 матчей, отличившись 3 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь .