Диалло продлит контракт с «МЮ» на этой неделе. Вингеру повысят зарплату
Амад Диалло продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».
22-летний вингер подпишет новое долгосрочное соглашение на этой неделе, сообщает Фабрицио Романо. Сделка согласована и одобрена обеими сторонами.
Отмечается, что игроку повысят зарплату, он останется ключевой частью проекта.
В текущем сезоне АПЛ Диалло провел 18 матчей, отличившись 3 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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