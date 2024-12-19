Гарначо и Диалло возмущены обвинениями в сливе информации о составах «МЮ» перед матчами. Клуб встал на защиту игроков

Алехандро Гарначо и Амада Диалло подозревают в сливе информации о составах «МЮ».

Как пишет Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» крайне недоволен обвинениями, распространяющимися в интернете, что Гарначо или Диалло якобы причастны к утечкам состава команды перед матчами. В клубе не намерены терпеть необоснованные нападки без каких-либо доказательств.

Оба игрока также категорически отрицают свою причастность. По информации Confidential, Гарначо и Диалло настолько возмущены обвинениями, что хотели высказаться публично, однако их убедили воздержаться от комментариев, чтобы не разжигать конфликт перед победного дерби с «Манчестер Сити» (2:1) в воскресенье.

«Юнайтед» признает, что утечки неизбежны, особенно для такого крупного клуба, однако существует недовольство, что состав регулярно становится известен раньше времени. Инсайдеры отмечают, что проблема с утечками присутствует в клубе уже давно, задолго до того, как Гарначо и Диалло вошли в состав первой команды. Еще в 2016 году Жозе Моуринью шутил о том, как его составы постоянно попадают в прессу, а Дэвид Мойес потратил много времени, пытаясь выявить источник сливов.

Хотя на этот раз официальное расследование клубом не начато, в «Юнайтед» считают, что утечки исходят из различных источников вокруг игроков, а не от самих футболистов. В клубе надеются, что публичное обсуждение проблемы заставит игроков и их окружение дважды подумать перед тем, как делиться информацией.