Грулев и «Пари НН» близки к контракту на 2,5 года. Переговоры с «Динамо» – на продвинутой стадии

Вячеслав Грулев близок к переходу в «Пари НН».

25-летний форвард «Динамо » согласовал с нижегородцами контракт на 2,5 года, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение Грулева с бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. В 5 матчах сезона Мир РПЛ на его счету 1 гол.

Нападающий уже выступал за «Пари НН » в 2020 году, проведя в РПЛ 2 матча.