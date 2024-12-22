Грулев и «Пари НН» близки к контракту на 2,5 года. Переговоры с «Динамо» – на продвинутой стадии
Вячеслав Грулев близок к переходу в «Пари НН».
25-летний форвард «Динамо» согласовал с нижегородцами контракт на 2,5 года, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, сообщает «Спорт-Экспресс».
Действующее соглашение Грулева с бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. В 5 матчах сезона Мир РПЛ на его счету 1 гол.
Нападающий уже выступал за «Пари НН» в 2020 году, проведя в РПЛ 2 матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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