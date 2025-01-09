«Атлетико» и Red Bull подписали контракт до 2027 года: «Благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нашим клубом»
Компания по производству энергетических напитков стала новым спонсором клуба – стороны заключили контракт до июня 2027 года.
Отмечается, что австрийский бренд впервые сотрудничает с футбольным клубом в Испании. Теперь продукция компании будет доступна для всех болельщиков, посещающих стадион «Метрополитано».
«Мы в восторге от сотрудничества с Red Bull, компанией, которая разделяет нашу страсть к зрелищам и большим вызовам. Благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нами.
Мы, как и они, верим в спорт как в сочетание самоотверженности, упорного труда и большой дозы адреналина, которая приводит болельщиков в восторг.
Наши игроки никогда не сдаются – если они падают, они встают и пытаются снова. Это общий характер Red Bull и «Атлетико», который мы продемонстрируем на крупных мероприятиях на стадионе «Метрополитано», – сказал директор по доходам и операциям «Атлетико» Оскар Майо.
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