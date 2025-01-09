Рэшфорд – главная цель «Милана» в январе, но «МЮ» не хочет выплачивать часть зарплаты игрока в 13 млн евро. Альтернатива «россонери» – Тринкау

«Милан» нацелен на подписание Маркуса Рэшфорда.

Вингер «МЮ» – главная цель «россонери» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Гийом Майар-Пачини со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Вчера состоялся первый контакт клуба с его агентом насчет аренды. Основным препятствием остается зарплата Маркуса (13 миллионов евро чистыми в год), а «Манчестер Юнайтед » не собирается выплачивать ее часть в случае аренды.

Альтернативой Рэшфорду для «россонери» является Франсишку Тринкау из «Спортинга».