Рэшфорд – главная цель «Милана» в январе, но «МЮ» не хочет выплачивать часть зарплаты игрока в 13 млн евро. Альтернатива «россонери» – Тринкау
«Милан» нацелен на подписание Маркуса Рэшфорда.
Вингер «МЮ» – главная цель «россонери» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Гийом Майар-Пачини со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Вчера состоялся первый контакт клуба с его агентом насчет аренды. Основным препятствием остается зарплата Маркуса (13 миллионов евро чистыми в год), а «Манчестер Юнайтед» не собирается выплачивать ее часть в случае аренды.
Альтернативой Рэшфорду для «россонери» является Франсишку Тринкау из «Спортинга».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Гийома Майар-Пачини
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