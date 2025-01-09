Тимур Гурцкая: «Мне не нравится «Матч ТВ», они гонятся за крупными каналами в YouTube и не успевают – и не получится. Это вопрос не только кадров, но и жесткого цензурирования»

Тимур Гурцкая перечислил российских футбольных экспертов, которые ему нравятся.

«Аршавин , Радимов и Шалимов – а дальше пропасть в понимании футбола.

Мне не нравится «Матч ТВ », они гонятся за крупными каналами в YouTube и не успевают. За 2023-2024 год они пытались конкурировать с нами и с «Коммент.Шоу», но не получается – и не получится.

Это вопрос не только кадров, но и некого жесткого цензурирования», – отметил один из ведущих канала «Это футбол, брат!» и футбольный агент.