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Тимур Гурцкая: «Мне не нравится «Матч ТВ», они гонятся за крупными каналами в YouTube и не успевают – и не получится. Это вопрос не только кадров, но и жесткого цензурирования»

Тимур Гурцкая перечислил российских футбольных экспертов, которые ему нравятся.

«Аршавин, Радимов и Шалимов – а дальше пропасть в понимании футбола.

Мне не нравится «Матч ТВ», они гонятся за крупными каналами в YouTube и не успевают. За 2023-2024 год они пытались конкурировать с нами и с «Коммент.Шоу», но не получается – и не получится.

Это вопрос не только кадров, но и некого жесткого цензурирования», – отметил один из ведущих канала «Это футбол, брат!» и футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Тимур Гурцкая
Это футбол, брат!
logoАндрей Аршавин
logoМатч ТВ
logoИгорь Шалимов
телевидение
logoВладислав Радимов
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