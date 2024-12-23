Гурцкая о ругающих Воробьева за фото с зайцами: «########. Нет другого слова, когда осуждают за любое событие, не разобравшись. Охота всю жизнь была развлечением человечества»
Тимур Гурцкая осудил людей, критикующих Дмитрия Воробьева за фото с охоты.
– Жалко зайчиков?
– Если бы он их убил в зоопарке, то да. А если на охоте, есть лицензия, разрешения на отстрел зайцев. У человечества всю жизнь было развлечение охота.
– Как назовешь тех, кто стал осуждать Воробьева?
– ######## (идиоты). Нет другого слова, когда человека осуждают за любое событие, не разобравшись, и надо накидать хейта. Когда заслуженно провинился – да. Но здесь в отпуске, на досуге. Слов нет, – отметил агент.
Все обсуждают футболиста Воробьева из-за фото с охоты. Как она сейчас устроена в России и как к ней относятся?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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