«Мы дважды обыгрывали «Реал» при мне. В футболе шансы есть всегда». Владелец «Мальорки» о Суперкубке Испании
Сегодня «Реал» и «Мальорка» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании. Победитель встретится в финале с «Барселоной».
– Не рискую давать прогнозы. Но мы очень конкурентоспособны и дважды обыгрывали их с тех пор, как я здесь [по 1:0 в 2019-м и 2023-м].
В футболе шансы есть всегда. У нас наверняка будет два или три [момента], и если нам удастся ими воспользоваться, то у нас будет шанс на победу.
– Скажите честно, вы когда-нибудь представляли, как поднимаете Суперкубок?
– Да, такое было.
– Винисиус сможет сыграть. Вы ожидали этого?
– Это зависит от федерации. Любое решение, которое они примут, будет для нас правильным.
Для прессы и болельщиков хорошо, если на поле выходят лучшие. Мы это поддерживаем. Мы не разочарованы этим решением.
– Много говорят о его конфликте с Пабло Маффео. Не утомляет ли вас такое внимание к личному соперничеству?
– Нет, я понимаю, что это часть спорта. Прессе нравится создавать подобные истории. Но игроки и тренерский штаб сосредоточены только на матче, – сказал Энди Кольберг.
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