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«Мы дважды обыгрывали «Реал» при мне. В футболе шансы есть всегда». Владелец «Мальорки» о Суперкубке Испании

Владелец и президент «Мальорки» заявил, что у команды есть шансы обыграть «Реал».

Сегодня «Реал» и «Мальорка» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании. Победитель встретится в финале с «Барселоной».

– Не рискую давать прогнозы. Но мы очень конкурентоспособны и дважды обыгрывали их с тех пор, как я здесь [по 1:0 в 2019-м и 2023-м].

В футболе шансы есть всегда. У нас наверняка будет два или три [момента], и если нам удастся ими воспользоваться, то у нас будет шанс на победу.

– Скажите честно, вы когда-нибудь представляли, как поднимаете Суперкубок?

– Да, такое было.

– Винисиус сможет сыграть. Вы ожидали этого?

– Это зависит от федерации. Любое решение, которое они примут, будет для нас правильным.

Для прессы и болельщиков хорошо,  если на поле выходят лучшие. Мы это поддерживаем. Мы не разочарованы этим решением.

– Много говорят о его конфликте с Пабло Маффео. Не утомляет ли вас такое внимание к личному соперничеству?

– Нет, я понимаю, что это часть спорта. Прессе нравится создавать подобные истории. Но игроки и тренерский штаб сосредоточены только на матче, – сказал Энди Кольберг.

Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет

«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoМальорка
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoСуперкубок Испании
logoПабло Маффео
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