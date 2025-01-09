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Ямаль о 2:0 с «Атлетиком»: «Барса» страдала в 1-м тайме, они заставляют много бегать. Выиграть Суперкубок – наша цель»

Ламин Ямаль высказался о победе над «Атлетиком» в Суперкубке Испании.

«Барселона» победила со счетом 2:0 в полуфинале турнира. Ямаль забил гол на 52-й минуте игры.

– Счастлив?

– Доволен, это была цель. Мы хотели выйти в финал и выиграть там. «Атлетик» заставляет много бегать, мы страдали в первом тайме.

Сильно расстраивало, что не мог играть из-за травмы?

– Конечно, ты всегда хочешь помочь команде.

– Вечером наступило облегчение для Дани Ольмо и Пау Виктора. Замечали их нервозность?

– В конце концов, мы рады, что они оба могут играть. Это нормально, что в конце концов кто-то нервничает, когда не может играть. Мы рады за них.

– Кого  предпочитаешь в финале?

– Кем бы ни был [соперник], будет сложно. Мы хотим выиграть, – заявил полузащитник «Барселоны».

Высший совет по спорту разрешил «Барсе» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoБарселона
logoСуперкубок Испании
logoЛа Лига
logoАтлетик
logoПау Виктор
logoДани Ольмо
logoЛамин Ямаль
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