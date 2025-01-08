У Ямаля 18 (7+11) очков в 22 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Атлетику»

Ламин Ямаль забил 7-й гол в сезоне.

Вингер «Барселоны» поразил ворота «Атлетика » в полуфинале Суперкубка Испании (2:0, второй тайм).

17-летний футболист проводит 22-й матч за клуб во всех турнирах в этом сезоне. На его счету 7 забитых мячей и 11 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .