У Ямаля 18 (7+11) очков в 22 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Атлетику»
Ламин Ямаль забил 7-й гол в сезоне.
Вингер «Барселоны» поразил ворота «Атлетика» в полуфинале Суперкубка Испании (2:0, второй тайм).
17-летний футболист проводит 22-й матч за клуб во всех турнирах в этом сезоне. На его счету 7 забитых мячей и 11 результативных передач.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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