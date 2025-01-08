Гюндогана хочет подписать «Галатасарай». Трансфер намечен на лето – турки сомневаются, что «Сити» отпустит хавбека зимой (ESPN)
Ранее турецкий клуб уже пытался подписать полузащитника «Манчестер Сити», прежде чем тот решил вернуться на «Этихад» после сезона в «Барселоне».
По данным ESPN, «Галатасарай» сомневается в перспективах переманить игрока в январе, пока он остается важной частью команды Пепа Гвардиолы до конца сезона. Однако есть надежда, что потенциальный трансфер можно осуществить в летнее трансферное окно, особенно если «Сити» подпишет новых игроков в полузащиту.
Текущий контракт Гюндогана с «Сити» рассчитан до конца сезона с возможностью продления до 2026 года. Решение о том, задействовать ли эту опцию, еще не принято.
В этом сезоне хавбек провел 18 матчей в АПЛ, последние 3 игры он начинал на скамейке запасных. Всего на его счету 1 результативная передача. С полной статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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