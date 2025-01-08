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Гюндогана хочет подписать «Галатасарай». Трансфер намечен на лето – турки сомневаются, что «Сити» отпустит хавбека зимой (ESPN)

«Галатасарай» планирует трансфер Илкая Гюндогана этим летом.

Ранее турецкий клуб уже пытался подписать полузащитника «Манчестер Сити», прежде чем тот решил вернуться на «Этихад» после сезона в «Барселоне».

По данным ESPN, «Галатасарай» сомневается в перспективах переманить игрока в январе, пока он остается важной частью команды Пепа Гвардиолы до конца сезона. Однако есть надежда, что потенциальный трансфер можно осуществить в летнее трансферное окно, особенно если «Сити» подпишет новых игроков в полузащиту.

Текущий контракт Гюндогана с «Сити» рассчитан до конца сезона с возможностью продления до 2026 года. Решение о том, задействовать ли эту опцию, еще не принято.

В этом сезоне хавбек провел 18 матчей в АПЛ, последние 3 игры он начинал на скамейке запасных. Всего на его счету 1 результативная передача. С полной статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoИлкай Гюндоган
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
возможные трансферы
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