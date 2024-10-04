Гюндоган о «Сити»: «Пеп не подписал бы меня, если бы не считал, что я могу внести вклад в этом сезоне. Мне есть что доказывать»

Илкай Гюндоган высказался о своей мотивации в «Манчестер Сити».

33-летний полузащитник вернулся в английский клуб этим летом после сезона в «Барселоне».

«Я уверен, что он [Пеп Гвардиола ] не подписал бы меня, если бы не считал, что я могу внести свой вклад и помочь добиться хороших результатов в этом сезоне.

Очевидно, мне тоже есть что доказывать, я вернулся не просто для того, чтобы наслаждаться и сидеть сложа руки, я приехал выступать и соревноваться.

Это я и хочу сделать в этом сезоне, хочу помочь и наилучшим образом поспособствовать успеху этой команды», – заявил полузащитник «Манчестер Сити ».