Гюндоган о «Сити»: «Пеп не подписал бы меня, если бы не считал, что я могу внести вклад в этом сезоне. Мне есть что доказывать»
Илкай Гюндоган высказался о своей мотивации в «Манчестер Сити».
33-летний полузащитник вернулся в английский клуб этим летом после сезона в «Барселоне».
«Я уверен, что он [Пеп Гвардиола] не подписал бы меня, если бы не считал, что я могу внести свой вклад и помочь добиться хороших результатов в этом сезоне.
Очевидно, мне тоже есть что доказывать, я вернулся не просто для того, чтобы наслаждаться и сидеть сложа руки, я приехал выступать и соревноваться.
Это я и хочу сделать в этом сезоне, хочу помочь и наилучшим образом поспособствовать успеху этой команды», – заявил полузащитник «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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