«Реал» попросит об обновлении состава судейского комитета. Клуб не доверяет ни президенту CTA, ни главе ВАР (Relevo)
«Реал» ждет изменений в составе судейского корпуса.
Как сообщает Relevo, новый президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан в ближайшее время побеседует с главой мадридского клуба Флорентино Пересом. Встреча состоится в Саудовской Аравии – там проходят матчи Суперкубка Испании.
Основное внимание будет уделено судейству – Перес уже обсуждал эту тему с Луисом Рубиалесом и Педро Рочей, которые руководили федерацией до Лусана.
Руководители «Реала» будут просить о полном обновлении состава технического комитета судей (CTA) – мадридцы не доверяют ни президенту CTA Луису Медине Канталехо, ни руководителю отдела ВАР Карлосу Клосу Гомесу.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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