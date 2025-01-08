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«Реал» попросит об обновлении состава судейского комитета. Клуб не доверяет ни президенту CTA, ни главе ВАР (Relevo)

«Реал» ждет изменений в составе судейского корпуса.

Как сообщает Relevo, новый президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан в ближайшее время побеседует с главой мадридского клуба Флорентино Пересом. Встреча состоится в Саудовской Аравии – там проходят матчи Суперкубка Испании. 

Основное внимание будет уделено судейству – Перес уже обсуждал эту тему с Луисом Рубиалесом и Педро Рочей, которые руководили федерацией до Лусана.

Руководители «Реала» будут просить о полном обновлении состава технического комитета судей (CTA) – мадридцы не доверяют ни президенту CTA Луису Медине Канталехо, ни руководителю отдела ВАР Карлосу Клосу Гомесу. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
logoсудьи
logoРеал Мадрид
Карлос Клос Гомес
Луис Медина Канталехо
logoФлорентино Перес
Луис Рубиалес
Педро Роча
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