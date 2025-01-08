Актер Сергей Белоголовцев не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

«Я думаю, что, к сожалению, чемпионство нереально. Мне кажется, чемпион нам всем уже известен.

Сейчас, думаю, в связи с неограниченными финансовыми возможностями «Зенит» обязательно кого-нибудь прикупит, еще усилится. Их команда и так на мощном ходу. А если будет усиление, то никто сражаться с «Зенитом» не сможет.

Чемпионство «Зенита » еще больше снизит интерес к внутреннему первенству, так как внешних матчей нет. Это в очередной раз покажет нам бессмысленность всего происходящего под названием российская премьер-лига», – сказал актер и болельщик «Спартака » Сергей Белоголовцев .

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Сине-бело-голубые шесть последних лет становились чемпионами России.