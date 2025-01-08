Белоголовцев не верит в чемпионство «Спартака»: «Зенит» в связи с неограниченными финансами обязательно усилится. Его титул еще раз покажет бессмысленность происходящего в РПЛ»
«Я думаю, что, к сожалению, чемпионство нереально. Мне кажется, чемпион нам всем уже известен.
Сейчас, думаю, в связи с неограниченными финансовыми возможностями «Зенит» обязательно кого-нибудь прикупит, еще усилится. Их команда и так на мощном ходу. А если будет усиление, то никто сражаться с «Зенитом» не сможет.
Чемпионство «Зенита» еще больше снизит интерес к внутреннему первенству, так как внешних матчей нет. Это в очередной раз покажет нам бессмысленность всего происходящего под названием российская премьер-лига», – сказал актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев.
После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.
Сине-бело-голубые шесть последних лет становились чемпионами России.
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