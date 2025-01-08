Кахигао прибыл в Москву и посетил стадион «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прибыл в Москву.

Как сообщает Metaratings.ru, в ходе визита испанец посетил домашний стадион красно-белых «Лукойл Арена ».

О назначении Кахигао на пост спортивного директора «Спартака » официально стало известно 3-го января. По информации Metaratings, 55-летний специалист подписал соглашение на два с половиной года.

До назначения в московский клуб Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

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