Ольга Смородская: «Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита»
Ольга Смородская высоко отозвалась о тренере «Зенита» Сергее Семаке.
«Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита».
Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи, несерьезно. Просто Семак в числе сильнейших тренеров РПЛ последних лет. Вот и все», — сказала бывший президент «Локомотива».
После 18 туров сезона Мир РПЛ «Краснодар» и «Зенит» лидируют в таблице, набрав по 39 очков, «Спартак» отстает от них на 2 балла, «Динамо» – на 4.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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