Ольга Смородская: «Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита»

Ольга Смородская высоко отозвалась о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита ».

Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи, несерьезно. Просто Семак в числе сильнейших тренеров РПЛ последних лет. Вот и все», — сказала бывший президент «Локомотива».

После 18 туров сезона Мир РПЛ «Краснодар» и «Зенит» лидируют в таблице, набрав по 39 очков, «Спартак» отстает от них на 2 балла, «Динамо» – на 4.