Семак вложился в производство красной икры на Ладожском озере (Mash)
Сергей Семак вложился в рыбный бизнес.
Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на Mash, главный тренер «Зенита» инвестировал деньги в компанию, занимающуюся производством красной икры на Ладожском озере.
Однако Семак может потерять часть денег, поскольку с приходом тепла форель в больших водоемах может убегать из питомников. Например, на озере Меглино в Нижегородской области заводчики потеряли около 100 миллионов рублей, когда рыба покинула питомники.
Отмечается, что ранее в аналогичный бизнес вложился Станислав Черчесов. В конце 2024 года главный тренер сборной Казахстана получил прибыль, после чего продал свою долю в форелевом хозяйстве.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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