Семак вложился в производство красной икры на Ладожском озере (Mash)

Сергей Семак вложился в рыбный бизнес.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на Mash, главный тренер «Зенита » инвестировал деньги в компанию, занимающуюся производством красной икры на Ладожском озере.

Однако Семак может потерять часть денег, поскольку с приходом тепла форель в больших водоемах может убегать из питомников. Например, на озере Меглино в Нижегородской области заводчики потеряли около 100 миллионов рублей, когда рыба покинула питомники.

Отмечается, что ранее в аналогичный бизнес вложился Станислав Черчесов . В конце 2024 года главный тренер сборной Казахстана получил прибыль, после чего продал свою долю в форелевом хозяйстве.