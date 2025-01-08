Талалаев о гонке в РПЛ: «Претендентов трое — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Дай бог, чтобы к ним подтянулось «Динамо»

Андрей Талалаев назвал претендентов на чемпионство в сезоне Мир РПЛ.

«Если говорить о борьбе за чемпионство в РПЛ , то претендентов всего трое — «Краснодар», «Зенит » и «Спартак ». Они очень интересны и перспективны.

Дай бог, чтобы к ним подтянулось «Динамо ». ЦСКА уже слишком много упустил, чтобы включиться в эту борьбу», — сказал тренер «Балтики».

После 18 туров «Краснодар » и «Зенит» лидируют в таблице, набрав по 39 очков, «Спартак» отстает от них на 2 балла, «Динамо» – на 4.