«Алания» забыла заявить Татаева на сезон, его наигрывали как основного центрального защитника. Игрок хочет расторгнуть контракт и получить неустойку

«Алания» забыла заявить игрока на сезон.

Клуб из Владикавказа не внес , вернувшегося из аренды в «Окжетпесе», в заявку на сезон.

По информации Сергея Ильева, в клубе просто забыли заявить футболиста. При этом главный тренер «Алании» на сборах наигрывал Татаева в качестве основного центрального защитника. Сейчас Татаев планирует расторгнуть контракт с клубом и получить неустойку.

В заявке команды на сезон остались только два профильных центральных защитника – и . Также на этой позиции могут сыграть Азамат Засеев и возвращенный из второй команды Давид Шавлохов.

После 21 проведенного тура Мелбет Первой Лиги «Алания» набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.