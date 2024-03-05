«Алания» забыла заявить Татаева на сезон, его наигрывали как основного центрального защитника. Игрок хочет расторгнуть контракт и получить неустойку

Теги Евгений Калешин Азамат Засеев Первая лига Алан Багаев Алания Владикавказ Алексей Татаев Константин Плиев Давид Шавлохов Футбол

«Алания» забыла заявить игрока на сезон.

Клуб из Владикавказа не внес Алексея Татаева, вернувшегося из аренды в «Окжетпесе», в заявку на сезон.

По информации Сергея Ильева, в клубе просто забыли заявить футболиста. При этом главный тренер «Алании» Евгений Калешин на сборах наигрывал Татаева в качестве основного центрального защитника. Сейчас Татаев планирует расторгнуть контракт с клубом и получить неустойку.

В заявке команды на сезон остались только два профильных центральных защитника – Алан Багаев и Константин Плиев. Также на этой позиции могут сыграть Азамат Засеев и возвращенный из второй команды Давид Шавлохов.

После 21 проведенного тура Мелбет Первой Лиги «Алания» набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

17 комментариев
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Какие же идиоты...
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Хотелось бы услышать откровенное мнение Калешина по этому поводу. Чтобы без стеснения, как он умеет, правду-матку!
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Да и ладно, все-равно просто так играют без цели, стадиона нет, в вышку не выйдут.
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А потом некто не согласен с названием "лига приколов".
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В этой ситуации жаль игрока, но никак ни клуб, в котором, судя по всему, работает много непрофессионалов.
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Обожаю наш футбол! Это просто до абсурда великолепно 😄👏
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Профессионалы)))
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Прям как когда-то "Аякс" с Алле, но того все-таки в Лигу Европы забыли заявить, а не на сезон.
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Интересно, а Алания расторгнет контракт с этим Профессионалом с большой буквы Пэ, ответственным за такой косяк? Или он чей-то родственник?
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Ответ Заборостроитель
Гений Калешин
Сомнительно, чтобы оформлением заявки занимался тренерский штаб.
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Ну это даже в суперклубах Европы бывает, когда игрок не успел перейти, потому что факс работник во время не отправил, куда надо. А один российский клуб, неоднократный чемпион страны, выпустил как-то лишнего иностранца, а потом как-то забыл заявить молодого.
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Неужели нет никаких обходных путей? Типа оформить как игрока дубля молодежки, а потом перевести в основу или как свободного агента какого-нибудь?
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Надо срочно построить им новый стадион
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Ответ Андрей Тихонов
В этой ситуации жаль игрока, но никак ни клуб, в котором, судя по всему, работает много непрофессионалов.
"Не" только в данном случае...
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