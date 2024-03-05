«Алания» забыла заявить Татаева на сезон, его наигрывали как основного центрального защитника. Игрок хочет расторгнуть контракт и получить неустойку
«Алания» забыла заявить игрока на сезон.
Клуб из Владикавказа не внес Алексея Татаева, вернувшегося из аренды в «Окжетпесе», в заявку на сезон.
По информации Сергея Ильева, в клубе просто забыли заявить футболиста. При этом главный тренер «Алании» Евгений Калешин на сборах наигрывал Татаева в качестве основного центрального защитника. Сейчас Татаев планирует расторгнуть контракт с клубом и получить неустойку.
В заявке команды на сезон остались только два профильных центральных защитника – Алан Багаев и Константин Плиев. Также на этой позиции могут сыграть Азамат Засеев и возвращенный из второй команды Давид Шавлохов.
После 21 проведенного тура Мелбет Первой Лиги «Алания» набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.