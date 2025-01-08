ЦСКА предложил «Ред Булл Брагантино» 6 млн евро за Алеррандро. У лучшего бомбардира лиги Бразилии 15 голов за «Виторию»
ЦСКА предложил 6 млн евро за форварда «Ред Булл Брагантино» Алеррандро.
По данным SBT Rio, стороны ведут переговоры о трансфере 24-летнего бразильца в армейский клуб.
В минувшем чемпионате Бразилии Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию» и с 15 голами в 34 матчах разделил звание лучшего бомбардира с нападающим «Коринтианса» Юри Апберто (экс-«Зенит»).
Всего в 52 играх за «Виторию» во всех турнирах на счету Алеррандро 21 мяч и 7 ассистов. Его контракт с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: SBT Rio
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