ЦСКА предложил «Ред Булл Брагантино» 6 млн евро за Алеррандро. У лучшего бомбардира лиги Бразилии 15 голов за «Виторию»

ЦСКА предложил 6 млн евро за форварда «Ред Булл Брагантино» Алеррандро.

По данным SBT Rio, стороны ведут переговоры о трансфере 24-летнего бразильца в армейский клуб.

В минувшем чемпионате Бразилии Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию» и с 15 голами в 34 матчах разделил звание лучшего бомбардира с нападающим «Коринтианса» Юри Апберто (экс-«Зенит»).

Всего в 52 играх за «Виторию» во всех турнирах на счету Алеррандро 21 мяч и 7 ассистов. Его контракт с «Ред Булл Брагантино » рассчитан до 31 декабря 2026 года.