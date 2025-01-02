ЦСКА не продал Рошу «Интернасьоналу» за 2 млн долларов (Лукас Коллар)
ЦСКА отклонил предложение по Виллиану Роше из Бразилии.
Московский клуб отказался продавать 29-летнего защитника «Интернасьоналу» за 2 миллиона долларов, сообщает журналист Лукас Коллар.
Предложение было сделано еще в декабре, однако ответ поступил только сейчас.
Бразильский клуб сохраняет интерес к игроку, но стороны далеки от того, чтобы достигнуть договоренности.
В текущем сезоне Мир РПЛ Роша провел 14 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Antenados no Futebol
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