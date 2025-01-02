ЦСКА не продал Рошу «Интернасьоналу» за 2 млн долларов (Лукас Коллар)

ЦСКА отклонил предложение по Виллиану Роше из Бразилии.

Московский клуб отказался продавать 29-летнего защитника «Интернасьоналу» за 2 миллиона долларов, сообщает журналист Лукас Коллар.

Предложение было сделано еще в декабре, однако ответ поступил только сейчас.

Бразильский клуб сохраняет интерес к игроку, но стороны далеки от того, чтобы достигнуть договоренности.

В текущем сезоне Мир РПЛ Роша провел 14 матчей. Его статистика – здесь .