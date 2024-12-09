Экс-форвард «Зенита» Алберто стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. У него 15 голов за «Коринтианс» в лиге, столько же у Алеррандро. За год Юри забил 31 мяч во всех турнирах

Юри Алберто стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии.

Экс-игрок «Зенита », выступающий за «Коринтианс » забил 15 голов в национальном первенстве. Такой же результат у Алеррандро из «Витории».

Всего за год на счету нападающего 31 гол: 15 в бразильской лиге, 9 в Кубке Южной Америки, 5 в чемпионате Паулиста и 2 в Кубке Бразилии.

Алберто стал вторым игроком клуба, забившим такое количество мячей в XXI веке, разделив результат с Карлосом Тевесом , сделавшим это в 2005 году. Они оба уступают лишь Дейвиду де Соузе, у которого в 2002 году было 32 гола.

С полной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .