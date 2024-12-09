Экс-форвард «Зенита» Алберто стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. У него 15 голов за «Коринтианс» в лиге, столько же у Алеррандро. За год Юри забил 31 мяч во всех турнирах
Юри Алберто стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии.
Экс-игрок «Зенита», выступающий за «Коринтианс» забил 15 голов в национальном первенстве. Такой же результат у Алеррандро из «Витории».
Всего за год на счету нападающего 31 гол: 15 в бразильской лиге, 9 в Кубке Южной Америки, 5 в чемпионате Паулиста и 2 в Кубке Бразилии.
Алберто стал вторым игроком клуба, забившим такое количество мячей в XXI веке, разделив результат с Карлосом Тевесом, сделавшим это в 2005 году. Они оба уступают лишь Дейвиду де Соузе, у которого в 2002 году было 32 гола.
С полной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ge Globo
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