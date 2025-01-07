  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в среду
0

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в среду

«Арсенал» примет «Ньюкасл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

В среду «Ливерпуль» проведет гостевой матч «Тоттенхэмом».

Кубок английской лиги

1/2 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКубок английской лиги
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
результаты
logoТоттенхэм
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
50 вопросов, чтобы вспомнить 2024 год
30 минут назадСпецпроект
«Атлетико Минейро» готов купить Артура у «Зенита» за 10 млн евро плюс 10% от перепродажи (Фабрицио Романо)
250 минут назад
«Милан» взял Суперкубок Италии после камбэка с 0:2, Дыняк выронил смартфон на лед во время игры, расизм в адрес Винисиуса, Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» и другие новости
5сегодня, 04:10
Консейсау о победе «Милана» в Суперкубке: «Это подвиг, игроки сотворили волшебство. У команды есть характер, но чтобы стать вновь великими, нужно больше храбрости»
15вчера, 22:37
Индзаги о поражении в финале Суперкубка: «Интер» должен был лучше контролировать игру при счете 2:0. Поздравляю «Милан», они не сдавались до конца»
32вчера, 22:08
Пожизненно отстраненный Милюков о договорных матчах: «За 2 часа игры получаешь почти годовую зарплату. В молодежке было 13,5 тысяч в месяц, 10 тратил на дорогу до тренировок»
23вчера, 22:02
«Ноттингем» сравнялся с «Арсеналом» по очкам в АПЛ (40) и идет третьим. «Ливерпуль» опережает конкурентов на 6 баллов при игре в запасе
79вчера, 21:54
Моуринью о 2:1 с «Хатайспором»: «Они остались бы ввосьмером при сопернике в других цветах – «Фенербахче» знает, как токсична эта лига. Чего боятся люди в этой стране, почему скрывают правду?»
23вчера, 21:53
Анчелотти о Винисиусе: «Все болельщики «Реала» любят его, поэтому он так хорош. Один из лучших в мире»
32вчера, 21:33
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
вчера, 21:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Лаутаро о 2:3 с «Миланом» после 2:0: «Интер» просто перестал играть, в таких матчах за это приходится платить. Не знаю, заслуженно ли мы проиграли, но их стоит похвалить – они не сдались»
8 минут назад
Бышовец о Тюкавине: «Ничем не уступает Угальде и Кордобе, его качества даже разнообразнее. Стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно»
135 минут назад
Модрич впервые забил в Кубке Испании – в своем 13-м сезоне в «Реале». Он провел 30 матчей в турнире и дважды выиграл трофей
3сегодня, 04:25
«Интер» и «Ювентус» поздравили «Милан» с победой в Суперкубке Италии
9вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» разгромил «Вулверхэмптон» на выезде
1139вчера, 21:53
«Барсе» интересен Дуран. Каталонцы встречались с агентом форварда «Астон Виллы»
9вчера, 21:25
Анчелотти о Модриче после 5:0 с «Депортива Минера»: «Подарок для футбола. Он готовится к таким матчам как к финалу – важный пример для молодежи»
5вчера, 21:05
Лаутаро стал лучшим бомбардиром Суперкубка Италии, сравнявшись с Дибалой. У аргентинцев по 4 гола в турнире
3вчера, 20:34
Анчелотти о 5:0 с «Депортива Минера»: «Класс «Реала» выше, очевидно – мы проявили мотивацию и приверженность. Хороший опыт для молодых игроков»
5вчера, 20:29
Вилья о Ямале: «Раздражает сравнение любого игрока с Месси. Ламин уже мировая звезда и знает, что значит быть чемпионом»
3вчера, 19:59
Рекомендуем