Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в среду
«Арсенал» примет «Ньюкасл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
В среду «Ливерпуль» проведет гостевой матч «Тоттенхэмом».
Кубок английской лиги
1/2 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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