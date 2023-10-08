Мелкадзе о последнем месте «Сочи»: «Это давит на всех. Верю, что не вылетим, в «Тамбове» вылезли»

Теги Зенит премьер-лига Россия Тамбов Георгий Мелкадзе ТАСС Сочи Футбол

Георгий Мелкадзе верит, что «Сочи» сможет остаться в Мир РПЛ.

После поражения от «Зенита» (0:2) в 11-м туре команда занимает последнее место в лиге с 6 очками. 

«Мы проиграли сильному сопернику, у нас были моменты, но обидно, что пенальти был второй матч подряд. Вроде ничего, а потом пенальти, 0:1. Не очень приятно проигрывать по ходу матча со счетом 0:1. Да, в этом сезоне еще не забивал. Для того, чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду.

Последние результаты давят на коллектив, не только на него, мне кажется, но и на штаб, руководство, на всех. Будем как-то выбираться. Только объединенный коллектив может исправить ситуацию, другие силы не помогут. Надеюсь, что он проявится.

Конечно, верю, что не вылетим. Я был в такой ситуации в «Тамбове», только у нас она была хуже, не было таких мастеровитых игроков, как в «Сочи». У предпоследнего места было 13 очков, у нас было 6. Но мы как-то вылезли, остались в РПЛ без стыков. Поэтому я верю, что и в «Сочи» мы сможем это сделать», – сказал нападающий южан. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Ответ </c/>
пора очиститься пердивом! чего искренне желаю! динамо в своё время очистилось и теперь на футбольный клуб похоже, даже в финале кубка играли...)
Того же желаю спартачку!
Нет ни одной команды в России, которая бы заслуживала очищения пердивом больше, чем спартак
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смари Муха
но все равно же надо комуто вылетать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айвенго
Раньше ротенбергу хотелось медальку, он ее получил. Наигрался, и это недоразумение футбольное скоро исчезнет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Bring Me The Horizon
Того же желаю спартачку! Нет ни одной команды в России, которая бы заслуживала очищения пердивом больше, чем спартак
заскучаешь потом и чемпионат будет никому не интересен, ты пойми, кассу чемпионата делают несколько клубов в числе которых был и будет всегда Спартак и не важно в каком состоянии команда...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий