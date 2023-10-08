Мелкадзе о последнем месте «Сочи»: «Это давит на всех. Верю, что не вылетим, в «Тамбове» вылезли»

Георгий Мелкадзе верит, что «Сочи» сможет остаться в Мир РПЛ.

После поражения от « » (0:2) в 11-м туре команда занимает последнее место в лиге с 6 очками.

«Мы проиграли сильному сопернику, у нас были моменты, но обидно, что пенальти был второй матч подряд. Вроде ничего, а потом пенальти, 0:1. Не очень приятно проигрывать по ходу матча со счетом 0:1. Да, в этом сезоне еще не забивал. Для того, чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду.

Последние результаты давят на коллектив, не только на него, мне кажется, но и на штаб, руководство, на всех. Будем как-то выбираться. Только объединенный коллектив может исправить ситуацию, другие силы не помогут. Надеюсь, что он проявится.

Конечно, верю, что не вылетим. Я был в такой ситуации в « », только у нас она была хуже, не было таких мастеровитых игроков, как в « ». У предпоследнего места было 13 очков, у нас было 6. Но мы как-то вылезли, остались в без стыков. Поэтому я верю, что и в «Сочи» мы сможем это сделать», – сказал нападающий южан.

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