Мелкадзе и «Сочи» расторгли контракт. У форварда 7 голов в 52 матчах за клуб

Теги премьер-лига Россия трансферы Георгий Мелкадзе Сочи Футбол

Георгий Мелкадзе покинул «Сочи».

Пресс-служба южан сообщила, что контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мелкадзе присоединился к «Сочи» в январе 2022 года. Он провел 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. В составе «Сочи» он стал серебряным призером чемпионата России-2022/23.

В этом сезоне Мелкадзе сыграл 626 минут в 11 матчах за «Сочи». Полную статистику 26-летнего экс-нападающего «Спартака» можно найти здесь.

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6 комментариев
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Видимо, Роберт Морено настолько офонарел от высочайшего уровня Жоржа, что решил - с таким гением он недостоин работать, просто не сможет с ним совладать.
+16
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Вот она - статистика настоящего перспективного и молодого нападающего!
+9
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"нападающий"
жесть)
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Хороший же у него агент все-таки.
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как в этом колобке футболиста увидели
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