Мелкадзе и «Сочи» расторгли контракт. У форварда 7 голов в 52 матчах за клуб
Георгий Мелкадзе покинул «Сочи».
Пресс-служба южан сообщила, что контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Мелкадзе присоединился к «Сочи» в январе 2022 года. Он провел 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. В составе «Сочи» он стал серебряным призером чемпионата России-2022/23.
В этом сезоне Мелкадзе сыграл 626 минут в 11 матчах за «Сочи». Полную статистику 26-летнего экс-нападающего «Спартака» можно найти здесь.
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