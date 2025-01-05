Пеп о результатах «Сити»: «Мы слишком легко теряем мяч, давая сопернику убежать. Хочется вести 4:0 к 20-й минуте, но нужно все держать под контролем»

Пеп Гвардиола высказался о причинах проблем «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли лишь 3 из 15 последних матчей. Вчера «Манчестер Сити » обыграл «Вест Хэм» (4:1).

«Когда мы быстро атакуем, соперник атакует еще быстрее. Поэтому нам приходится перестраиваться, отбрасывать их, а затем делать две тысячи миллионов пасов. Мы не пасуем, и поэтому страдаем.

Мы слишком легко теряем мяч, поэтому они могут убежать. Соперники играют хорошо, и когда такое случается, мы оказываемся в нескольких милях от цели. Нам нужно найти свой темп, качество игроков.

Дело не только в том, что у нас нет Родри , конечно, он незаменим. Дело в нашей игре, нужно делать все быстро. Хочется вести со счетом 4:0 к 20-й минуте. Но нет. Нужно время. Нужно все держать под контролем.

Мы не такие, как многие команды в Англии. С каждым сезоном физическая подготовка в других командах улучшалась. Но мы позволяли им бегать, потому что лучше обращались с мячом. Но сейчас, играя таким образом, нужно бегать больше, чем когда-либо. Теперь мы должны вернуть это», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».