  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп о результатах «Сити»: «Мы слишком легко теряем мяч, давая сопернику убежать. Хочется вести 4:0 к 20-й минуте, но нужно все держать под контролем»
2

Пеп о результатах «Сити»: «Мы слишком легко теряем мяч, давая сопернику убежать. Хочется вести 4:0 к 20-й минуте, но нужно все держать под контролем»

Пеп Гвардиола высказался о причинах проблем «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли лишь 3 из 15 последних матчей. Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (4:1).

«Когда мы быстро атакуем, соперник атакует еще быстрее. Поэтому нам приходится перестраиваться, отбрасывать их, а затем делать две тысячи миллионов пасов. Мы не пасуем, и поэтому страдаем.

Мы слишком легко теряем мяч, поэтому они могут убежать. Соперники играют хорошо, и когда такое случается, мы оказываемся в нескольких милях от цели. Нам нужно найти свой темп, качество игроков.

Дело не только в том, что у нас нет Родри, конечно, он незаменим. Дело в нашей игре, нужно делать все быстро. Хочется вести со счетом 4:0 к 20-й минуте. Но нет. Нужно время. Нужно все держать под контролем.

Мы не такие, как многие команды в Англии. С каждым сезоном физическая подготовка в других командах улучшалась. Но мы позволяли им бегать, потому что лучше обращались с мячом. Но сейчас, играя таким образом, нужно бегать больше, чем когда-либо. Теперь мы должны вернуть это», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Manchester Evening News
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoтактика
logoРодри
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола после 4:1 с «Вест Хэмом»: «Сити» все еще играет не так, как раньше. Я бы сказал, что полтора месяца плохой формы при 8 успешных годах – это неплохо»
34вчера, 17:48
«Ман Сити» выиграл 2 матча подряд впервые с октября
44вчера, 17:04
Пеп взял ответственность за результаты «Ман Сити»: «Виню себя. Не смог вытянуть игроков»
61вчера, 12:10
Рекомендуем
Главные новости
Суперкубок Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина. Вратарь в запасе, хавбек – в старте. Онлайн-трансляция
7431 минуту назадLive
У Салаха 13 голов в ворота «МЮ» в 11 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» забил с пенальти
16 минут назад
У Салаха 31 (18+13) очко в 19 матчах АПЛ – рекорд турнира на этом отрезке. Вингер «Ливерпуля» обошел Суареса
28 минут назад
Оливер назначил пенальти ворота «МЮ» за руку де Лигта в игре с «Ливерпулем» – после ВАР. Салах реализовал 11-метровый
313 минут назадФото
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». 2:2 – Диалло сравнял счет на 80-й! Онлайн-трансляция
25815 минут назадLive
Весной в Бундеслиге была невероятная развязка. Кого поддерживали в этой зарубе больше?
24 минуты назадСпецпроект
«МЮ» забил на «Энфилде» впервые с 2018 года
725 минут назад
Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»
1434 минуты назад
«Реал» заменит Анчелотти на Алонсо, если клуб не выиграет ЛЧ или Ла Лигу в этом сезоне (Relevo)
62сегодня, 17:11
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Торино» принимает «Парму»
16сегодня, 17:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Из «Атлетико» ушел спортивный директор Берта. Итальянец работал в клубе с 2013-го
5сегодня, 17:11
Захарян не сыграл с «Понферрадиной» в Кубке Испании. Хавбек впервые в сезоне попал в заявку «Сосьедада»
12сегодня, 16:47
Кубок Испании. 1/16 финала. «Сосьедад» Захаряна победил «Понферрадину», «Сельта» прошла «Расинг», «Реал» сыграет с «Депортива Минера» в понедельник
28сегодня, 16:29
Хименес побил рекорд Чичарито по голам в АПЛ среди мексиканцев – у форварда «Фулхэма» 55 мячей. Рауль сделал дубль с пенальти в игре с «Ипсвичем»
3сегодня, 16:16
Чемпионат Франции. «Марсель» сыграет с «Гавром» Кузяева, «Ланс» уступил «Тулузе»
13сегодня, 16:00
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Панатинаикосом». Спортс’’ покажет матч в 21:30 мск с комментарием Лукомского
сегодня, 15:51
Пиоли о «Милане»: «Остаюсь на связи. Предложения в Италии были, но это казалось неправильным. Златан писал после контракта с «Аль-Насром», с Мальдини и Массарой общаемся»
5сегодня, 15:09
«Рома» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
5сегодня, 06:33
«Лион» не продал Микаутадзе в «Галатасарай» за 21 млн евро
6сегодня, 13:53
«Точно не попадем на ЧМ-2026 и Евро-2028. Дай бог на ЧМ-2030. Ничего быстро не делается». Канчельскис о сборной
9сегодня, 13:40
Рекомендуем