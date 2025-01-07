Пожизненно отстраненный Милюков о договорных матчах: «За красную или пенальти полагался бонус. Обычно привлекали защитников, опорника и вратаря»

Отстраненный от футбола Никита Милюков рассказал, за что игроки получали деньги.

Бывший полузащитник молодежной команды «Пари НН » Милюков был пожизненно дисквалифицирован РФС за договорные матчи с молодежными командами «Ахмата» и ЦСКА, которые состоялись в марте 2024 года. По итогам расследования еще трое игроков были отстранены на пять лет (из них четыре условно с испытательным сроком два года), а один – на три года условно. По словам Милюкова, договорных матчей было больше, чем два.

«В основном, они ставили на тотал голов в матче либо на тотал голов в концовках. За красную или привезенный пенальти нам полагался денежный бонус. К этой истории обычно привлекали железно основных игроков команды, как правило – защитников, опорника и вратаря. Это базовая история.

Но самое главное было, чтобы все ключевые события матча – карточки, голы, офсайды и так далее – случались после пятой минуты матча. Азиатские букмекеры открывали линии только к этому времени», – рассказал Милюков.

Пожизненно отстраненный Милюков об ощущениях от сдачи матчей: «После первой игры я чувствовал себя дерьмом. Думал, что эти деньги меня осчастливят, но оказалось совсем не так»