Пожизненно отстраненный Милюков об ощущениях от сдачи матчей: «После первой игры я чувствовал себя дерьмом. Думал, что эти деньги меня осчастливят, но оказалось совсем не так»
Напомним, в конце декабря КДК РФС дисквалифицировал пятерых футболистов молодежной команды «Пари НН», принимавших участие в матчах с «Ахматом» и ЦСКА в марте 2024 года. Самое суровое наказание получил Милюков – полузащитника пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с футболом.
Ранее футболист рассказал, что первый договорной матч молодежная команда «Пари НН» сыграла в августе 2023 года – против «Чертаново».
– Что чувствует футболист, который сдает матч?
– После первой игры я чувствовал себя дерьмом, не узнавал сам себя. Было стыдно, что пока все ребята думали, как победить, я придумывал у себя в голове, как исполнить то, о чем меня попросили. Ужасно стыдно перед командой. Когда все выяснилось, я перед всеми извинился. Я думал, что полученные деньги сделают меня счастливым, но это оказалось совсем не так.
– Думал о том, как бы сложилась твоя жизнь, если бы не эта история?
– Я бы точно стал футболистом. В «Пари НН» меня часто привлекали к основе, сначала при Галактионове, потом – при Юране. В клубе видели, что я что-то могу. Но в итоге я сам же убил свою мечту. Мой совет всем молодым футболистам из провинции, которые, как и я, нуждаются в деньгах – если к вам обращаются такие люди, как Корбан – бегите от них подальше.
– Почему ты сам этого не сделал?
– Молодой, глупый, просто повелся. Больше всего жалею, что не посоветовался с самыми близкими людьми в жизни – родителями. Они бы точно дали правильный совет и огородили бы от этой грязи.
– Если бы знал, что все так кончился, повелся на деньги еще раз?
– Конечно, нет.
– А если бы знал, что не поймают?
– Возможно. Я бы точно подумал, – сказал Милюков.
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