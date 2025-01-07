Пожизненно отстраненный Милюков о договорных матчах: «За 2 часа игры получаешь почти годовую зарплату. В молодежке было 13,5 тысяч в месяц, 10 тратил на дорогу до тренировок»

Никита Милюков рассказал, почему участвовал в договорных матчах.

Напомним, в конце декабря КДК РФС дисквалифицировал пятерых футболистов молодежной команды «Пари НН», принимавших участие в матчах с «Ахматом» и ЦСКА в марте 2024 года. Самое суровое наказание получил Милюков – полузащитника пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с футболом.

Ранее футболист рассказал , что первый договорной матч молодежная команда «Пари НН» сыграла в августе 2023 года – против «Чертаново».

– В декабре тебя и трех футболистов молодежки «Пари НН» дисквалифицировали за участие в договорных матчах. Ты, как организатор, получил самое жесткое наказание – пожизненный бан. Можешь рассказать, как все начиналось?

– Все началось в 2023-м году, когда я еще был футболистом молодежной команды «Пари НН». Я точно знаю, что матч 6 тура того сезона против «Чертаново» был «сделанным».

– Что там было?

– За день до игры Кирилл Корбан – главный организатор всей этой истории – приехал в Нижний, заселился в гостиницу и организовал встречу с четырьмя игроками нашей команды, в ресторане «Самурай». Там был и парень по имени Саша, который был посредником между Кириллом и футболистами.

Они разъяснили ребятам, что нужно сделать и после встречи, уже за рестораном, раздали всем по 60 тысяч в качестве аванса. Потом пацаны получили еще по 120 тысяч, потому что матч с «Чертаново» был «успешным».

– А как ты попал в эту историю?

– После «Чертаново» у нас был «Зенит », на выезде. На неделе перед матчем ко мне подошел одноклубник, который встречался с Корбаном, и предложил подзаработать деньжат. Я согласился.

– Зачем?

– У меня были финансовые трудности. Я живу один, в Дзержинске – почти 50 километров от Нижнего Новгорода. На то, чтобы добираться до тренировок, каждый месяц тратил по 10 тысяч. При этом зарплата в молодежке у меня была 13,5 тысяч.

Почти все клубные деньги уходили на первую команду, а молодых пацанов сильно обделяли. Это меня и вынудило пойти на такой шаг. А потом просто затянуло. Сам представь – за два часа игры ты получаешь почти годовую зарплату, – сказал экс-игрок «Пари НН» Милюков.

Пожизненно отстраненный Милюков назвал договорным матч молодежки «Пари НН» с «Чертаново» в 2023-м. Четверо игроков получили по 180 тысяч рублей («Мутко против»)