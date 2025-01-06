Пожизненно отстраненный Милюков назвал договорным матч молодежки «Пари НН» с «Чертаново» в 2023-м. Четверо игроков получили по 180 тысяч рублей («Мутко против»)

Отстраненный игрок молодежки «Пари НН» рассказал о своем первом договорном матче.

Напомним, в конце декабря КДК РФС дисквалифицировал пятерых футболистов молодежной команды «Пари НН», принимавших участие в матчах с «Ахматом » и ЦСКА в марте 2024 года. Самое суровое наказание получил полузащитник Никита Милюков – его пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с футболом.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», Милюков рассказал, что первый договорной матч молодежная команда «Пари НН» сыграла в августе 2023 года – против «Чертаново ».

Главным организатором договорного матча отстраненный игрок назвал Кирилла Корбана – предположительно, речь идет о 35-летнем экс-футболисте, игравшем в России, Беларуси и Латвии. По словам Милюкова, Корбан договорился с четырьмя игроками «Пари НН », что в матче будет забито больше двух голов – игра с «Чертаново» завершилась со счетом 2:2. Участвовавшие в сговоре футболисты получили по 180 тысяч рублей.

Кроме того, Милюков заявил, что в подобных схемах участвуют футболисты многих других клубов.