Пожизненно отстраненный Милюков назвал договорным матч молодежки «Пари НН» с «Чертаново» в 2023-м. Четверо игроков получили по 180 тысяч рублей («Мутко против»)
Напомним, в конце декабря КДК РФС дисквалифицировал пятерых футболистов молодежной команды «Пари НН», принимавших участие в матчах с «Ахматом» и ЦСКА в марте 2024 года. Самое суровое наказание получил полузащитник Никита Милюков – его пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с футболом.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», Милюков рассказал, что первый договорной матч молодежная команда «Пари НН» сыграла в августе 2023 года – против «Чертаново».
Главным организатором договорного матча отстраненный игрок назвал Кирилла Корбана – предположительно, речь идет о 35-летнем экс-футболисте, игравшем в России, Беларуси и Латвии. По словам Милюкова, Корбан договорился с четырьмя игроками «Пари НН», что в матче будет забито больше двух голов – игра с «Чертаново» завершилась со счетом 2:2. Участвовавшие в сговоре футболисты получили по 180 тысяч рублей.
Кроме того, Милюков заявил, что в подобных схемах участвуют футболисты многих других клубов.
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