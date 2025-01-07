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Окафор из «Милана» интересен «Лейпцигу». Переговоры идут успешно

Ноа Окафор может перейти из «Милана» в «Лейпциг».

Немецкий клуб проявляет сильный интерес к швейцарскому полузащитнику, сообщает журналист Маттео Моретто.

Переговоры продолжаются, и между сторонами установилось хорошее взаимопонимание.

В текущем сезоне Серии А Окафор провел за «Милан» 11 матчей и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Маттео Моретто
logoМилан
logoсерия А Италия
logoНоа Окафор
logoбундеслига Германия
logoРБ Лейпциг
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