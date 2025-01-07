Окафор из «Милана» интересен «Лейпцигу». Переговоры идут успешно
Ноа Окафор может перейти из «Милана» в «Лейпциг».
Немецкий клуб проявляет сильный интерес к швейцарскому полузащитнику, сообщает журналист Маттео Моретто.
Переговоры продолжаются, и между сторонами установилось хорошее взаимопонимание.
В текущем сезоне Серии А Окафор провел за «Милан» 11 матчей и забил 1 гол. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Маттео Моретто
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