Индзаги впервые в тренерской карьере проиграл матч Суперкубка Италии. До этого было 7 побед подряд

«Интер» проиграл «Милану» в финале Суперкубка Италии (2:3).

Для главного тренера «Интера» Симоне Индзаги это поражение стало первым в Суперкубке Италии.

Всего в тренерской карьере Индзаги 8 матчей в турнире – 2 с «Лацио» и 6 с «Интером». 7 из 8 игр были завершены в основное время.

Перед стартом Суперкубка Италии «Интер» котировался главным фаворитом турнира, «Милан» – третьим.

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Вот это характер «Милана»: 3% вероятности победы в полуфинале, 2% – в финале. И есть трофей!