Консейсау выиграл трофей с «Миланом» во 2-м матче – Суперкубок Италии. В финале обыграли «Интер»

Сержиу Консейсау выиграл трофей во втором матче во главе «Милана».

«Милан » стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв в финале «Интер » (3:2).

Для Консейсау сегодняшний матч стал вторым в качестве главного тренера «россонери» – в полуфинале Суперкубка «Милан» обыграл «Ювентус» (2:1).