Консейсау выиграл трофей с «Миланом» во 2-м матче – Суперкубок Италии. В финале обыграли «Интер»
Сержиу Консейсау выиграл трофей во втором матче во главе «Милана».
«Милан» стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв в финале «Интер» (3:2).
Для Консейсау сегодняшний матч стал вторым в качестве главного тренера «россонери» – в полуфинале Суперкубка «Милан» обыграл «Ювентус» (2:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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