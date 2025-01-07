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Консейсау о победе «Милана» в Суперкубке: «Это подвиг, игроки сотворили волшебство. У команды есть характер, но чтобы стать вновь великими, нужно больше храбрости»

Сержиу Консейсау высказался после победы «Милана» в Суперкубке Италии.

В финале турнира «россонери» обыграли «Интер» (3:2), уступая по ходу матча со счетом 0:2. В полуфинале «Милан» одержал победу над «Ювентусом» (2:1).

«Я очень рад за команду – это было нелегко, атмосфера была не самой лучшей. Это подвиг, который также подчеркнули слезы в конце матча. У нас было несколько дней, чтобы поработать над важными деталями, и нам противостояли две очень сильные команды.

Волшебство сотворили игроки, которые восприняли наши идеи, даже если нам пришлось многое улучшить. Проявив смирение, мы сможем провести четыре месяца на хорошем уровне в чемпионате и хорошо выступить в Лиге чемпионов. Мы празднуем победу, но с завтрашнего дня будем думать о матче с «Кальяри».

Мы исправили несколько ошибок в атаке, но получили два тяжелых удара, пропустив в добавленное к первому тайму время, а затем вновь прпустили из-за неправильной интерпретации. Но это означает, что у «Милана» есть характер, нам удалось отыграться против двух великих команд. В перерыве тренеру приходится вмешиваться и исправлять ситуацию – за это мне и платят.

Если мы хотим играть более компактно, то важны все звенья, и расстояние между ними должно быть небольшим. У нас есть защитники и полузащитники, с которыми мы можем играть лучше, но нужно больше храбрости, чтобы снова стать великим «Миланом». Мы не должны бояться, мы работаем над этим, но игроки понимают, чего мы хотим как команда», – сказал главный тренр «Милана».

Грандиозный камбэк «Милана»: превратили 0:2 в 3:2 с «Интером»! Отняли Суперкубок на 93-й

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Planeta Milan
logoИнтер
logoМилан
logoСержиу Консейсау
logoЮвентус
logoСуперкубок Италии
logoсерия А Италия
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