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  • Лаутаро о 2:3 с «Миланом» после 2:0: «Интер» просто перестал играть, сбавил обороты. В таких матчах за это приходится платить. Их стоит похвалить – не сдались»
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Лаутаро о 2:3 с «Миланом» после 2:0: «Интер» просто перестал играть, сбавил обороты. В таких матчах за это приходится платить. Их стоит похвалить – не сдались»

Лаутаро Мартинес высказался о поражении «Интера» от «Милана» в Суперкубке Италии.

В финале турнира «россонери» одержали победу со счетом 3:2, отыграв дефицит в 2 мяча. 

Таким образом, «нерадзурри» не удалось выиграть трофей в четвертый раз подряд. 

«В первом тайме все было хорошо, мы повели со счетом 2:0. Затем мы просто перестали играть, сбавили обороты. В таких матчах за это приходится платить. 

Я был не сказал, что «Милан» подошел к матчу более голодным. У нас было больше моментов, они могли изменить ход игры. Но мы не использовали эти шансы. 

Мы проиграли. Не знаю, было ли поражение заслуженным, но «Милан» стоит похвалить за то, что они не сдались. Трудно объяснить то, что произошло. 

Мы знали, что их сильная сторона – контратаки, у нас не было правильной превентивной опеки. Также мы не смогли забить еще, чтобы убить интригу в матче», – сказал Лаутаро

Грандиозный камбэк «Милана»: превратили 0:2 в 3:2 с «Интером»! Отняли Суперкубок на 93-й

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoСуперкубок Италии
logoЛаутаро Мартинес
logoсерия А Италия
logoМилан
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