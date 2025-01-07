Лаутаро о 2:3 с «Миланом» после 2:0: «Интер» просто перестал играть, сбавил обороты. В таких матчах за это приходится платить. Их стоит похвалить – не сдались»

Лаутаро Мартинес высказался о поражении «Интера» от «Милана» в Суперкубке Италии.

В финале турнира «россонери» одержали победу со счетом 3:2, отыграв дефицит в 2 мяча.

Таким образом, «нерадзурри» не удалось выиграть трофей в четвертый раз подряд.

«В первом тайме все было хорошо, мы повели со счетом 2:0. Затем мы просто перестали играть, сбавили обороты. В таких матчах за это приходится платить.

Я был не сказал, что «Милан» подошел к матчу более голодным. У нас было больше моментов, они могли изменить ход игры. Но мы не использовали эти шансы.

Мы проиграли. Не знаю, было ли поражение заслуженным, но «Милан » стоит похвалить за то, что они не сдались. Трудно объяснить то, что произошло.

Мы знали, что их сильная сторона – контратаки, у нас не было правильной превентивной опеки. Также мы не смогли забить еще, чтобы убить интригу в матче», – сказал Лаутаро .

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