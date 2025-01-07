«Интер» и «Ювентус» поздравили «Милан» с победой в Суперкубке Италии.

Команда под руководством Сержиу Консейсау выиграла трофей, одержав победу над «Интером» в финале турнира.

После матча «нерадзурри» поздравили «Милан» с победой в соцсетях. Поздравление также опубликовал «Ювентус », уступивший «россонери» в полуфинале Суперкубка.

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