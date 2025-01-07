«Интер» и «Ювентус» поздравили «Милан» с победой в Суперкубке Италии
«Интер» и «Ювентус» поздравили «Милан» с победой в Суперкубке Италии.
Команда под руководством Сержиу Консейсау выиграла трофей, одержав победу над «Интером» в финале турнира.
После матча «нерадзурри» поздравили «Милан» с победой в соцсетях. Поздравление также опубликовал «Ювентус», уступивший «россонери» в полуфинале Суперкубка.
Грандиозный камбэк «Милана»: превратили 0:2 в 3:2 с «Интером»! Отняли Суперкубок на 93-й
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Интера» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем