Депутат Свищев о сборах клубов в России: «Поддерживаю, если РФС и РПЛ предоставят возможности. В Турцию и ОАЭ едут не только из-за климата – там можно играть с иностранными командами»
Дмитрий Свищев поддержал идею о проведении клубами сборов в России.
Ранее с соответствующей рекомендацией выступил глава РФС Александр Дюков.
«Поддерживаю предложение РФС клубам РПЛ проводить сборы в России! Глобально идея хорошая, но для того, чтобы проводить сборы на территории нашей страны необходимо качественная материально-техническая база. Хорошие стадионы, хорошие гостиницы.
И не надо забывать, чтобы команды уезжают не только из-за климата, потому что в Турции или ОАЭ тепло, но также по той причине, что за границей можно играть с иностранным клубами.
Но если РФС и РПЛ могут предоставить возможности российским клубам, то, безусловно, надо стремиться к проведению сборов в России», – сказал депутат Госдумы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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